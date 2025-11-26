К концу ноября самый дорогой новогодний авиабилет стоил 244 тысячи рублей в одну сторону. Об этом рассказали аналитики «Купибилет», уточнив, что такую сумму пассажир заплатил за перелет в Чили экономклассом.

Эксперты пояснили, что самые высокие цены пришлись на страны Южной Америки и удаленные экзотические направления. Лидером стал Пунта-Аренас со средней стоимостью перелета около 243 тысяч рублей. Далее в рейтинге оказались Буэнос-Айрес и Мендоса, куда билеты стоили более 218 тысяч рублей. В пятерку также вошли рейсы в Соронг и Гуаякиль.

По данным сервиса, самые дешевые варианты на Новый год — города Центральной России: Ярцево, Йошкар-Ола и Смоленск, куда перелеты обходились примерно в 1600 рублей. Также недорогими стали билеты в Пристень и Санкт-Петербург — до 2600 рублей.

В компании добавили, что поездки в экзотические места могут стоить в 25–30 раз дороже внутренних направлений. При этом доступной альтернативой остаются курорты юга России и города Поволжья и Урала, где средняя цена билетов составляет от 6,5 до восьми тысяч рублей, передает ТАСС.

Ранее владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин сообщил, что самая дорогая квартира на вторичном рынке продается в Москве за 3,97 миллиарда рублей. Недвижимость продается с мебелью, камином в центре столицы.