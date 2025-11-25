Новогодняя ночь под пальмой подешевела: хозяева отелей раскрыли причину

Еще недавно улететь в Юго-Восточную Азию, причем так, чтобы захватить новогоднюю ночь, было не просто дорого, а очень дорого, -- а тут вдруг эти туры подешевели почти вдвое. Правда, есть нюанс: выкупать путёвки надо очень быстро, «вотпрямщас». Это не испугало россиян, решивших на ходу изменить маршруты – и отправиться на Гоа вместо запланированной Рязани, например. Вот только эксперты предупреждают: ничто не дешевеет просто так. Велик риск, что недорогие путевки приведут, например, в отели системы «все включено» с некачественным алкоголем.

Еще недавно отечественные турагенты сообщали, что относительно бюджетные направления «из зимы в лето» уже остановили продажи туров с захватом самого Нового года: все раскуплено. Так говорили о вьетнамских и тайских курортах, а также об индийском Гоа. И вдруг, неожиданно даже для самих продавцов туров, именно эти страны снизили цены на туры с вылетом в декабре – правда, выкупить их надо срочно.

А разница в ценах очень заметна: 11-дневный тур на Пхукет, например, с вылетом из Екатеринбурга 22 декабря при покупке в ближайшие дни стоит 250 тыс. рублей на двоих. А вот если вылетать 28 декабря точно такая же поездка обойдется уже в 472 тысяч.

Из Москвы в Паттайю можно улететь вдвоем на 11 дней за 222 тысяч, если вылететь до 27 декабря. Позднее – минимум 394 тысячи.

То же самое при вылете из Москвы на вьетнамские курорты: 11 дней во вьетнамском Нячанге на океанском побережье в конце декабря доступны за 210 тысяч за двоих, если выкупить тур прямо сейчас, -- а вот после 26 декабря такой же будет стоить более 475 тысяч.

В турагентствах, где корреспондент «МК» задавала вопрос о причинах дороговизны и уценки, ссылаются на цены авиаперевозчиков, а в доказательство показывают горящие билеты «туда-обратно» в Таиланд и Вьетнам: из Москвы на Пхукет – 26 700 рублей с человека, из Барнаула туда же – 22 200 рублей. Из Новосибирска на вьетнамский остров Фукуок – 26 700 рублей, а из Казани в Нячанг – 41 200 рублей. Такие билеты, правда, расхватываются прямо на глазах за ними следящего, но турагенты, по их же уверениям, держат блоки недорогих мест с на бортах с вылетом 15-20 декабря, с захватом Нового года и возвращением домой 2-4 января. По их словам, россияне активно откликаются на горящие туры, даже переносят отпуск или срочно оформляют «удаленку»: уж очень заманчивы цены.

- Мы с мужем и сыном собирались на новогодние каникулы в Геленджик, - говорит московская мама второклассника. – Но в свете беспокойной обстановки на наших «югах» все переиграли и летим на 2 недели с 17 декабря в Тай, вышло даже дешевле Геленджика.

- Раньше считалось, что дороже туры, захватывающие Новый год, – апеллирую к Светлане, менеджеру по Юго-Восточной Азии столичной турфирмы. – А сейчас выходит, что именно они подешевели! Но почему?

- Новогодние каникулы просто как бы сдвинулись по времени в сторону декабря. Раньше россияне предпочитали вылетать после 25 декабря, чтобы встретить у теплых морей Новый год, а потом еще неделю отдохнуть. А подешевели туры, предусматривающие обратный порядок: прилетаете – отдыхаете – встречаете Новый год, потом еще день на прийти в себя – и домой.

А вот что удалось узнать в частной беседе с работником отеля на одном из тайских курортов:

– У нас обычно зимой отдыхают туристы из Европы, особенно из Британии, Франции и Германии, из США и из богатых стран Персидского залива, - на условиях анонимности делится хозяин заведения. – Но они обычно прилетают в первых числах января и остаются не менее, чем на две недели, так как перелет долгий и так перегружать организм Аши гости не любят. Ведь при смене сезонов только одна акклиматизация может занять до 5 дней. Но для этих наших гостей, в отличие от россиян, сама новогодняя ночь – не праздник. Для американцев и европейцев праздник их Рождество 25 декабря, но он строго домашний. А у арабов вообще Новый год весной. Поэтому новогодний гала-ужин в основном рассчитан на россиян и на туристов из Восточной Европы. Но их в этом сезоне почти вообще нет, поэтому наши хозяева решили снизить цены с прицелом на россиян, чтобы укомплектовать отель на последнюю декаду декабря.

Примерно в этом же признались и во вьетнамских отелях, с той разницей, что в конце декабря, когда на курортах Южного Вьетнама еще пасмурно, у них в основном гостят туристы из Южной Кореи и Японии, предпочитающие как раз отсутствие солнца. Европейцы и американцы прибудут только в январе, поэтому последние 10 дней декабря с празднованием Нового года – это, можно сказать, спецпредложение для россиян. Даже программа новогоднего ужина кое-где будет адаптирована под «русский вкус». А на просьбу привести пример «русского вкуса» отвечают, что это «вечеринка до самого рассвета, дискотека и много алкоголя, включенного в стоимость билета на новогодний ужин», а он сам чаще всего уже включен в стоимость тура.

Что касается гоанских хозяев, то в приватной беседе они еще более откровенны: будучи католиками, они сами отдыхают с 25 декабря, а до этого хотелось бы заработать. Но туристов мало, особенно, до Нового года. А из тех, кто все же претендует на декабрьский Гоа, больше всего россиян. Другой вопрос, что вкусы их заметно изменились.

- Раньше ваши хотели виллы или отели 5 звезд, а таких у нас очень мало, и они дорогие, - делится владелец гэстхауса в Северном Гоа. – А теперь согласны на простой отель, но хотят, чтобы на европейский Новый год там был организованный праздник, а то вне отелей его может и не быть. Раньше новогоднюю ночь в местных клубах русские сами для себя организовывали, но теперь их очень мало. Но мы организуем, нет проблем: закупим фени (гоанский самогон из кокоса или кешью – авт.) и местного рома, русские его очень любят.

Все перечисленное – самое дешевое в этом индийском штате «пальмовое» спиртное, производимое на месте из подручных средств, не разрешенное к продаже вне Индии и имеющее ограниченный срок хранения. Но туристы, разумеется, об этом не знают, так как на многих бутылках надписи лишь на хинди. Видимо, не случайно наши эксперты обобщенно напоминают, что «просто так» ничего не дешевеет. А европейские и вовсе предметно предупреждают своих туристов, чтобы не покупались на предновогодний ценопад в Юго-Восточной Азии. В зону их предостережений своим гражданам попал также Бали, среди россиян считающийся почти «люксовым».

В этом ноябре FCDO (Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития) дополнило список стран с высоким уровнем отравления туристов некачественным алкоголем. Из любимых россиянами направлений проявлять бдительность, а лучше вовсе избегать употребления горячительного евротуристам рекомендуется в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Турции, Перу, Кении и, собственно, в самой России.