Названы страдающие от чрезмерного туризма популярные места мира

Эксперты заявили, что в 2025 году не стоит путешествовать в Антарктику и на Канарские острова (Испания), поскольку эти направления страдают от чрезмерного туризма. Соответствующий список популярных мест мира, куда не рекомендуется ездить, опубликовал производитель путеводителей Fodor's.

Так, специалисты указывают, что этим направлениям надо «отдохнуть от суеты» путешественников. На третьем месте в списке оказался Национальный парк Глейшер в США. Также там значатся итальянский остров Изола Сакра, горный регион Юнгфрау в Швейцарии, Мехико в Мексике, Момбаса в Кении и Монмартр во Франции.

Ранее консалтинговая компания Resonance Consultancy в одиннадцатый раз подряд назвала Лондон лучшим городом мира для жизни. Специалисты компании описали его как «столицу столиц», в которой очень комфортно жить.