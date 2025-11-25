«Рай, где все запрещено». Блогер описал популярную у россиян курортную страну

Российский тревел-блогер описал популярную у соотечественников курортную страну фразой «рай, где все запрещено». Об особенностях отдыха в Таиланде он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, вейп может стать «билетом в тюрьму» для иностранца в Таиланде. В лучшем случае за курение такого устройства туристы получат штраф в размере десятков тысяч рублей. При этом местные жители активно снимают на камеры таких отдыхающих и передают записи правоохранителям.

Кроме того, в Таиланде строго относятся к неподобающему использованию валюты: нельзя сминать купюры, ронять их на землю, а тем более случайно наступать на них. За это тоже может грозить тюремный срок. Также нельзя забирать с собой кораллы, кормить рыб, тем самым вмешиваясь в экосистему, и загорать топлес.

Ранее этот же блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.