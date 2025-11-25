Черногория подтвердила, что введет визы для россиян к осени 2026 года

Посольство Черногории в России сообщило, что страна готовится ввести визовый режим для граждан России к концу сентября 2026 года. Дипмиссия указала, что это решение связано с обязательствами Подгорицы по приведению визовой политики в полное соответствие с нормами Евросоюза на пути к вступлению в объединение.

Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до тридцати дней при действующем заграничном паспорте.

Европейской комиссии, которая ранее объявила о введении ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Брюссель подчеркнул, что меры согласованы со всеми странами ЕС и должны быть учтены государствами Шенгенской зоны, не входящими в союз.

Новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство может самостоятельно определить, распространяются ли они на ранее выданные визы. Запрет на оформление россиянам многократных шенгенских виз действует с 8 ноября, передает «Радиоточка НСН».