Нижегородцам посоветовал не рассчитывать на новые международные рейсы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии с жителями прокомментировал ситуацию с ограниченным числом международных рейсов из аэропорта имени Чкалова. По его словам, аэропорт в настоящее время обслуживает 25 направлений, включая 15 внутренних и 10 зарубежных. Однако с полетами за рубеж не все так просто.

Глеб Никитин пояснил, что ключевым препятствием остается географическая близость региона к Москве. Это делает многие международные направления экономически менее привлекательными для авиакомпаний, поскольку значительная часть пассажиров предпочитает вылеты из столичных аэропортов, где выше регулярность рейсов и нередко ниже цены на билеты.

При этом власти работают над расширением маршрутной сети. Министерство транспорта региона анализирует экономические перспективы организации круглогодичного сообщения со Стамбулом и Дубаем. Окончательные решения будут приняты после подтверждения заинтересованности со стороны перевозчиков и оценки гарантированного пассажиропотока.

Также Глеб Никитин затронул вопрос возможного субсидирования отдельных направлений. В приоритете – рейсы, имеющие значение для экономики области, а не туристические направления. Губернатор четко обозначил, что субсидии на полеты, например, на Мальдивы или Бали, не предусмотрены.

Ранее TourDom.ru писал, что турагенты обращают внимание на более чем скромный ассортимент прямых вылетов за границу из Нижнего Новгорода. На предстоящую зиму он представлен единственным направлением – Египтом.