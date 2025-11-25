Турэксперт рассказала, куда на Новый год полетят россияне

В этот раз новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, и многие россияне отправятся путешествовать. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала Общественной Службе Новостей о самых востребованных направлениях как внутри страны, так и за ее пределами.

© Вести Подмосковья

В России особой популярностью пользуются новогодние экскурсионные программы и туры выходного дня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Вологде, Костроме, Московской области и разных городах Золотого кольца. Многие предпочитают горнолыжные курорты: Архыз, Красная поляна, Шерегеш, Домбай, Белокуриха. А еще спросом пользуется санаторно-курортный отдых в Краснодарском крае, в Крыму и на Кавказе.

Лидирующими зарубежными направлениями стали Египет, Таиланд, Алжир, Тунис, Эфиопия, Сейшелы, Кения, Марокко, Китай, Вьетнам, Куба, Турция, Мальдивы. Кроме того, российские путешественники посетят Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан. По словам Осиповой, запланировать новогоднее путешествие еще не поздно, но чем ближе праздники, тем меньше выбор.