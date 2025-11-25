Десяти туристов застряли в отеле Таиланда

Российский турист из Новосибирска оказался заблокирован в отеле New Season Square в Таиланде из-за наводнения в провинции Сонгкхла. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

По информации канала, в отеле застряло около 50 туристов с детьми, у которых остался небольшой запас воды, кофе, сахара и портативная горелка. Отель обеспечивает горячее питание.

Первый этаж здания полностью затоплен, люди собираются на третьем и седьмом этажах, пока работает генератор. При этом многие приезжие из Азии не умеют плавать, поэтому они ждут помощи уже четвертый день. В соседних зданиях нет электричества и связи, из-за чего люди не могут подать сигнал SOS.

Юг Таиланда затоплен с 24 ноября — уровень воды в Хатъяе достигает первых этажей. Местные власти эвакуируют жителей, но спасателей и техники недостаточно. Вызволять людей помогают тайские военные, передает Telegram-канал.

20 ноября стало известно, что автобус с 20 туристами из России, который 18 ноября из-за внезапного подъема воды застрял на мосту в провинции Даклак во Вьетнаме, эвакуировали в безопасное место спустя почти двое суток.