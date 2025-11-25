Отели Нячанга предупреждают туристов о проблемах с водой

В Нячанге до сих пор не могут справиться с последствиями урагана, обрушившегося на курорт на прошлой неделе. «Воды в кране нет», – жалуются туристы. В отелях центральной части города подтверждают: «Система подачи питьевой воды временно остановлена. Отели рассылают туроператорам просьбы заранее сообщать клиентам о проблемах с водоснабжением. И предупреждают, что поэтому в отдельных случаях не могут обеспечить даже основные удобства для гостей, включая воду для повседневного использования, полотенца, постельное белье и некоторые связанные услуги», – рассказали TourDom.ru в ITM group.

В частности, закрыты некоторые бассейны и спа-центры. «Их сейчас прикрыли, потому что не смогут их обслуживать нормально. Мы говорили с управляющим нашего отеля, он подтвердил, что отключили воду в городе, сказал, что на запасах пока держимся», – говорят отдыхающие.

До сих пор не привели в порядок пляж Нячанга – он сильно пострадал после шторма: волны вынесли на берег большое количество мусора. Местные службы и жители активно занимаются уборкой, привлекают даже туристов, однако восстановление еще не закончено.

«Таких затоплений не было лет 30. Это нетипично даже для низкого сезона ноября и декабря», – комментируют ситуацию местные жители.

В этом году активность тайфунов гораздо выше, чем обычно: было уже 14, а минувшей ночью в Южно-Китайском море начал формироваться пятнадцатый. По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов (NCHMF), к 27 ноября его интенсивность достигнет 9 баллов (порывы – до 12 баллов), скорость передвижения увеличится до 108 км/ч.

До Вьетнама он может добраться к выходным. Власти южных и центральных провинций, к которым относится и Нячанг, готовятся к выходу тайфуна на сушу. «Ситуация остается крайне нестабильной», – констатируют в NCHMF.

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы в Нячанге помогают восстановить курорт после наводнения.