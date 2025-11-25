Эксперт рассказал о новых трендах медицинского туризма

География медицинского туризма из России кардинально изменилась после 2022 года, сместившись в сторону стран Юго-Восточной Азии и арабского мира. При этом оздоровительный туризм россияне чаще выбирают внутри страны.

На состоявшейся 25 ноября онлайн-конференции «Выездной туризм: как изменилась география путешествий россиян» эксперты проанализировали трансформацию отрасли после февраля 2022 года. Мероприятие, модератором которого выступил главный редактор Максим Фёдоров, затронуло изменения в географии поездок, бюджет туристов и перспективы развития выездного туризма.

Особый интерес вызвало выступление руководителя департамента Национальной курортной ассоциации Айдарбека Исаханова, посвященное медицинскому туризму. По его словам, после закрытия европейских направлений произошел заметный сдвиг в сторону Юго-Восточной Азии, Китая и арабских стран.

«Многие российские клиники открыли филиалы, например, в Дубае. Плюс арабские клиники "переманивали" российских специалистов», — отметил эксперт.

Исаханов подчеркнул, что страны активно конкурируют за медицинских туристов, что делает эту сферу достаточно политизированной. Основные потоки из России направляются в КНР, Южную Корею и Японию, где пациентов привлекают в том числе нетрадиционные методы лечения. При этом в сегменте оздоровительного туризма россияне чаще предпочитают курорты внутри страны.

