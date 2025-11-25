Врач спас пожилую туристку во время перелета из Хургады в Москву

Врач – анестезиолог-реаниматолог из Владимира Игорь Исправников спас жизнь пассажирке во время рейса из Хургады в Москву. Медик оказался единственным специалистом на борту, когда 75-летней женщине, страдающей заболеваниями сердца, стало плохо. Об этом сообщает правительство Владимирской области.

© tourdom.ru

Туристка, имеющая в анамнезе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, во время полета внезапно потеряла сознание. Как отметил позже сам Игорь Исправников, осмотр показал признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности, включая резкую гипотонию, брадикардию и поверхностное дыхание.

Врач незамедлительно приступил к оказанию неотложной помощи, используя как бортовую аптечку, так и препараты из собственной дорожной сумки. Он продолжал контролировать состояние пациентки вплоть до завершения полета. После посадки в столичном аэропорту женщину уже ожидала бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала ее для дальнейшего лечения.

Поступок владимирского врача получил высокую оценку от супруга спасенной пассажирки. В официальном обращении в адрес больницы он выразил глубокую благодарность, охарактеризовав действия Игоря Исправникова как пример гражданского мужества, профессиональной ответственности и человеческого благородства.