Российский турист-инвалид впал в кому в Германии

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии из-за испорченного йогурта. Клиника выставила счет за месяц лечения в 250 тыс. евро (почти 23 млн руб.), сообщает телеграм-канал Mash.

© tourdom.ru

Как стало известно, 26-летний Ильяс из Астрахани, страдающий спинальной мышечной атрофией, был госпитализирован в Кельне в августе с симптомами острого отравления после употребления некачественного йогурта. Состояние пациента резко ухудшилось, развились сепсис и поражение легких, после чего врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Пребывание в отделении реанимации не было покрыто страховкой, а оформить новый полис и найти юристов с переводчиками не удалось. Медицинское учреждение потребовало оплатить лечение, общая сумма которого составила почти 23 млн руб.

По словам пациента, качество медицинских услуг оставляло желать лучшего: ему не предоставляли необходимый откашливатель, тормозили процесс реабилитации и игнорировали просьбы о снятии трахеальной трубки. После выписки в тяжелом состоянии Ильяс отмечает прогрессирование основного заболевания, связывая это с ненадлежащим лечением.

Для покрытия медицинского долга россиянин вынужден продавать личные вещи и организовывать сбор средств через социальные сети. Пока Ильяс находился в больнице, работодатель разорвал с ним контракт, а все накопления почти закончились.