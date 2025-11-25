Извержение вулкана началось в популярной курортной стране

В Индонезии вновь произошло извержение вулкана Семеру с образованием столба пепла высотой около тысячи метров, сообщает портал Detik.

Издание уточняет, что вулкан в Лумаджанге, Восточная Ява, получил четвертый — самый высокий — уровень опасности. По данным портала, извержение сопровождалось серией небольших выбросов.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали жителям воздержаться от любых действий в радиусе 20 километров от вершины вулкана и предупредили о возможном появлении пирокластических и лавовых потоков.

Ранее извержение произошло 19 ноября. Власти округа Лумаджанг объявили чрезвычайное положение до 26 ноября, чтобы обезопасить местных жителей на случай новых выбросов.

