«Россияне вряд ли попробуют». Тревел-блогерша удивилась американской кухне

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала еду в местных ресторанах фразой «россияне вряд ли попробуют». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор материала объяснила, что порой даже не может понять, из чего приготовлены блюда, которые американцы едят с самого детства. К примеру, ее очень удивил суп из моллюсков, однако сами местные жители очень его любят. Не менее странным ей показалось печенье с подливой из сосисок.

«В России это выглядело бы как что-то неприятное. А в США это — классика завтраков. Люди по утрам едят печенье с сосисочной подливой», — отметила блогер.

Автор также рассказала о мясном хлебе и газировке со вкусом детского крема.

Ранее эта же тревел-блогерша описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь». Ершова пояснила, что некоторые американские законы показались бы жителям России фантастикой.