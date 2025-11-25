«Волосы дыбом». Россиянин побывал в США и рассказал об их законах

Российский тревел-блогер побывал в США и описал законы штата Техас фразой «волосы дыбом». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В Техасе, по его словам, «у каждого третьего в бардачке револьвер». Там официально запрещено жениться больше трех раз за жизнь. А вот стрелять из оружия в собак за нападение на скот можно. Также россиянина удивило, что в Техасе есть города, где нельзя строить метро, потому что люди обычно пользуются личными машинами.

«В Техасе до сих пор действует закон, по которому нельзя входить в бар с оружием, если на двери висит табличка "No Guns". То есть если таблички нет — ковбой может зайти с кольтом на поясе, и никто слова не скажет», — рассказал автор.

Кроме того, в этом штате есть запрет на то, чтобы доить чужих коров.

«Даже если очень хочется молока, даже если корова стоит без присмотра — все равно нельзя», — отметил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал американцев фразой «надменность раздражает». Он рассказал, что жители США допускают оскорбления в адрес россиян, называя их жалкими подражателями.