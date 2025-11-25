Азиатские аналоги Сейшел: где найти доступный тропический рай за полцены

Роскошные пейзажи Сейшел остаются недоступными для многих путешественников из-за высокой стоимости. Альтернативой выступают азиатские курорты с похожей эстетикой – бирюзовыми водами, белоснежными пляжами и экзотической растительностью, где отдых стоит в два раза дешевле.

© РИА "ФедералПресс"

Острова Таиланда на любой вкус

Симиланские острова – это охраняемый архипелаг с нетронутой природой. Белые пляжи здесь соседствуют с вулканическими скалами, а прозрачная вода открывает вид на коралловые рифы. Посещение возможно только в формате экскурсий: дневной тур (от $100) или дайвинг-тур с ночевкой. Постоянное проживание запрещено.

Остров Ко Тао предлагает другой опыт. Здесь сохранилась дикая природа, но при этом есть вся необходимая инфраструктура. Остров известен лучшими дайв-спотами страны. В отличие от Симилан, здесь можно остановиться на любой срок – от гестхаусов за 3000 рублей до пятизвездочных отелей от 10 000 рублей за ночь.

Как пишет «Вестник АТОР», оба направления демонстрируют разнообразие тайских островов – от заповедных территорий до современных курортов.

Затерянный рай Малайзии

Перхентианские острова – это архипелаг с белоснежными пляжами, гигантскими валунами и водой бирюзового оттенка. Здесь нет автомобилей и дорог, что создает атмосферу полного уединения.

Основные развлечения на островах – дайвинг с нетронутыми коралловыми рифами, прогулки по джунглям и наблюдение за природой. При этом доступна базовая инфраструктура: отели, кафе и магазины.

Добраться до островов можно через аэропорт Кота-Бару с пересадкой на катер. Проживание в отелях начинается от 3000 рублей за ночь на двоих.

Китайская версия тропического рая

На юге китайского острова Хайнань расположен парк «Край света» с пляжем Тянья Хайцзяо. Это место известно причудливыми мраморными валунами, чистейшим морем и белоснежным песком, что создает ландшафт, напоминающий Сейшельские острова.

Особенность парка – валуны с высеченными цитатами из китайской поэзии, включая знаменитые «Камни влюбленных». Место пользуется популярностью у пар со всей страны, считаясь одним из самых романтических в Китае.

Доступны готовые туры на Хайнань: 10-дневный тур с перелетом и проживанием в отеле 4* с завтраками обойдется от 106 тысяч рублей на двоих. Экскурсию в парк можно приобрести у любого туроператора, работающего на острове.