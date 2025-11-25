Тревел-блогер рассказал о схемах обмана туристов в Таиланде

Российский тревел-блогер Денис Забелин предупредил соотечественников о популярных схемах обмана туристов в Таиланде. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

В первую очередь он упомянул схему, в рамках которой гиды зазывают туристов в определенные магазины, с которыми у них договоренности. Кроме того, при аренде байка можно столкнуться с обвинениями в плохом уходе за транспортным средством. К примеру, если на нем откуда-то появилась царапина, которая, возможна, была и в момент аренды.

«На улице вам могут продать тур, который выглядит как мини-круиз по открыткам. В реальности это часто: старый автобус без кондиционера, лодка, где людей больше, чем жилетов, пляж, на котором вы проведете 20 минут вместо обещанных двух часов, гид, который знает по-русски только слова "быстрее" и "сюда"», — поделился Забелин.

Ранее этот блогер описал популярные для отдыха страны фразой «горы мусора и запредельные цены». В частности, Забелин предостерег туристов от поездок в Индию и на индонезийский остров Бали.