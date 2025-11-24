Туристы массово переносят даты зимнего отдыха в Таиланде и Вьетнаме

В турагентствах рассказали редакции TourDom.ru о тенденциях в продажах. В этом году туристы, чтобы сэкономить, все чаще переносят поездки с новогодних каникул на декабрь.

«Видим колоссальный спрос на декабрь – по Таиланду, Вьетнаму, ОАЭ и Хайнаню. Особенно много заявок на середину месяца, больше чем на сам Новый год», – отмечает Анна Кабакова, директор «Трэвел Маркет» (Екатеринбург).

«Сейчас нет бодрых заказов по принципу “пришел, увидел, заказал”, – добавляет Наталья Рукавичкина, руководитель “Тур Эксперт Вип” (Москва). – Клиенты сначала смотрят туры на каникулы, а затем, увидев разницу в цене, выбирают другое время для поездки».

Бронируют туры с вылетом 17–20 или даже 12–15 декабря, при этом стараются захватить и Новый год, планируя на 2–4 января возвращение домой.

Возможно, у клиентов стал более гибкий график отпусков, некоторые планируют работать удаленно во время путешествия, предполагают в турфирмах.

Так или иначе, экономия получается заметной: туры в декабре дешевле в основном за счет авиабилетов, но и цены на проживание до 27 декабря, как правило, ниже, чем в пиковые даты.

В «Трэвел Маркет» привели пример: отдых на Пхукете в отеле Splash Beach Resort Phuket 5* с вылетом из Екатеринбурга в середине декабря стоит почти в 2 раза дешевле, чем в конце месяца. Тур на 11 дней с 22 декабря обойдется в 250 тыс. руб. на двоих, а с 28-го – уже в 472 тыс.

«Еще один вариант, хороший по соотношению цены и качества, – Long Beach Garden Hotel And Pavilion 4* в Паттайе, – говорит Анна Кабакова. – Тур на 11 ночей с 27 декабря “Аэрофлотом” предлагается за 394 тыс. руб. на двоих, а точно такой же, но с вылетом неделей раньше, доступен за 222 тыс.»

Такая же картина и по Вьетнаму. Тур в Aquamarine Cam Ranh By Swandor 5* в Камрани с вылетом из Екатеринбурга 12 декабря стоит 197 тыс. руб., а с 27-го – на 76 тыс. дороже. Из Москвы разница еще больше: стоимость тура на 10 ночей в этот же отель с 14 по 26 декабря увеличивается в 2,3 раза – с 210 до 475 тыс. руб.

Кроме того, туристы теперь чаще выбирают и более скромные номера. «Сейчас почти нет запросов на 2-комнатные виллы на Бали или на Пхукете. Клиенты спрашивают стандартные комнаты в 4* отелях», – поделились в одной из туркомпаний.

