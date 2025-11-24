Стюардесса рассказала о самой нелепой истерике пассажира

Пользовательница Reddit с ником Smiling-Quokka1961, работавшая стюардессой в крупной авиакомпании, рассказала о самой смешной истерике у пассажира, с которой она сталкивалась. По ее словам, это произошло во время взлета воздушного судна.

«Это была старая модель самолета, в которой возле окон ближе к полу были расположены вентиляционные отверстия, которые рециркулировали воздух и выполняли другие функции. Видимо, пилоты включили ее, и спустя считанные секунды пассажирка начал кричать и просить о помощи. Я не могла подойти к ней во время взлета, так что это продолжалось минут пять. Когда же я наконец смогла уделить ей внимание, она указала на пол и сказала, что "облака проникают внутрь самолета"», — написала автор.

Она добавила, что, несмотря на возникающие время от времени инциденты в воздухе, она ни разу не пожалела о выборе профессии. К окончанию своей карьеры бортпроводника женщина зарабатывала ежемесячно около 10 тысяч долларов (примерно 790 тысяч рублей). Перестав летать, она продолжила работу в авиакомпании.

