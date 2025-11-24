Традиционная китайская медицина привлекает все больше российских туристов, которые с 15 сентября текущего года могут посещать Поднебесную без виз. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер TV BRICS.

Как рассказал агентству представитель одной из клиник в городе Хуньчунь, расположенном недалеко от российско-китайской границы, туристы приезжают для лечения шейного спондилеза, адгезивного капсулита и других заболеваний. На фоне притока пациентов из России больница в Хуньчуне открыла международное отделение, наняв профессиональных переводчиков.

Во Внутренней Монголии медучреждения включили в список своих предложений физиотерапевтические процедуры, иглоукалывание, традиционный китайский массаж и термоводолечение из-за спроса у российских туристов.

Китай ввел экспериментальный безвизовый режим для граждан России с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.

Согласно статистике, за первые два месяца после нововведения количество въехавших в Китай через Внутреннюю Монголию на машине составило 40 тыс. человек, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что на долю российских граждан, прибывших в страну с туристическими целями, пришлось 85,2 процента от общего числа россиян, попавших в Китай без визы.