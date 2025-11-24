Почему у китайских авиакомпаний билеты в Поднебесную дешевле

Разница в стоимости билетов в Китай у российских перевозчиков и китайских связана с тем, что последние реализуют билеты со скидками, сказал НСН главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

© ТАСС

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян ранее заявил НСН, что российские авиакомпании продают билеты на 20% дороже, чем китайские, а отечественный бизнес-класс стоит в три раза больше. Гусаров объяснил, почему так происходит.

«Я не готов подтвердить эту информацию, поскольку обычно туроператоры покупают билеты не по розничной цене. Они берут не те билеты, которые мы с вами видим, заходя в авиакассу или на сайт по продаже билетов. Обычно они занимаются чартерными перевозками, то есть выкупают весь самолет, либо же они приобретают блоки мест. Скорее всего, разница в цене может быть связана с тем, что просто наши авиакомпании стараются продать билеты в розницу, а рейсы все заполнены. В то же время у китайских авиакомпаний есть больше возможностей по наращиванию количества самолетов на данном направлении. Соответственно, они могут продавать билеты со скидкой. Получается, что это не наши авиакомпании продают дороже, а китайские продают со скидкой», — сказал собеседник НСН.

По его словам, российские перевозчики смогли бы продавать билеты дешевле, если бы это направление было менее востребованным у туристов.

«Если бы билеты у наших авиакомпаний были бы не проданы, то есть не востребованы, то тогда они продавались бы дешевле, потому что не выгодно летать пустыми. Высокие цены означают лишь то, что у наших авиакомпаний все билеты проданы. Новые самолеты на эти направления мы добавить не можем», — отметил эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил НСН, что число китайских туристов вряд ли резко увеличится, поскольку за выездным отдыхом граждан Китая следит правительство.