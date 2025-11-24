Туристам предлагают недорого слетать в Италию через Ереван

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене авиабилеты в Италию из Москвы. Маршруты предполагают пересадки в аэропорту столицы Армении.

На некоторые декабрьские даты места на рейсах в одну сторону стоят менее 10 тыс. руб., а за перелет туда-обратно реально уложиться в 20 с небольшим тысяч, правда при условии возвращения через 4–5 дней, что для городских туров многие считают вполне достаточным.

Например, за 20,8 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 24 ноября. – Ред.) предлагается отправиться 10 декабря в Неаполь, возвращение в Москву – через 5 дней, 15-го. Рейсы выполняют FlyOne Armenia и Wizz Air. Стыковки в аэропорту Звартноц составят 8 часов на пути в Италию и 17,5 часа – на обратном. Доплата за 10 кг багажа – 13 тыс. руб.

Более быстрый вариант – с обратным перелетом комбинацией рейсов Wizz Air и «Аэрофлота» и 4,5-часовой пересадкой в Ереване – на 5 тыс. руб. дороже, а с учетом перевозки чемодана заплатить придется всего на 2,5 тыс. больше. Общее время в пути в Неаполь – около 16 часов, из Италии в Москву – менее 12 часов.

Лететь из Москвы в короткий тур в Венецию выгоднее всего в среду, 10 декабря, обратно – в воскресенье, 14-го. Время в пути туда авиакомпанией FlyOne Armenia, а затем Wizz Air составит чуть более суток, так как стыковка в аэропорту Звартноц продолжительная – 22,5 часа. На ночь можно взять гостиницу в Ереване, а днем погулять по городу. Обратный перелет займет 14 часов (включая 7-часовую стыковку). Билет только с ручной кладью обойдется в 23,8 тыс. руб., с багажом – на 13 тыс. дороже.

За 23 тыс. руб. можно также слетать в Венецию из Москвы через Ереван с 7 по 11 декабря.

Указанные варианты подойдут туристам, у которых уже есть шенгенская виза, оформить ее за оставшееся до дат вылетов время нереально.

