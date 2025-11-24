Туристы в России боятся отмен китайских рейсов в Японию

Новость об отмене рейсов китайских авиакомпаний из КНР в Японию с волнением восприняли многие туристы из России, уже спланировавшие свои поездки в Страну восходящего солнца. Самые выгодные варианты перелетов из РФ в отсутствие прямого авиасообщения предлагали как раз китайские перевозчики. Потому многие их и выбирали.

«А есть кому отмена рейсов пришла?» – наиболее частый вопрос сегодня в соцсетях, посвященных путешествиям в Японию. Есть первые, кто столкнулся с последствиями, но все-таки они пока что несмертельны:

«Hainan Airlines вылет с Хайкоу в Осаку должен быть 6 января. Сегодня пришло письмо, что рейс отменен и перенесен на 8 января. В российском офисе сказали, что это связано с обострением между Китаем и Японией, и никаких гарантий, что ещё раз не перенесут рейс, они не дают».

Пересмотреть свое отношение к маршрутам в Японию были вынуждены сразу несколько авиакомпаний, летающих в Россию. Это Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines, Sichuan Airlines.

И все же о тотальной отмене полетных программ у этих перевозчиков не идет. Чаще всего сокращают частоту – переходят на меньшее количество вылетов в неделю. Есть варианты, когда меняют воздушное судно на менее вместительное – в некоторых случаях это сотня мест, в других – десятки.

Учитывая все вышесказанное, риск того, что кто-то из россиян пострадает, есть, но массового эффекта не будет. По крайней мере, если отношения двух азиатских государств не продолжат накаляться еще больше.

И все равно на текущий момент туристам приходится гадать, какова судьба именно их рейса. Они проверяют оповещения на почте и в мессенджерах от перевозчиков и билетных агентов. Судя по спискам, опубликованным в общем доступе, сокращение рейсов начинается с декабря. В ноябре неожиданностей не должно быть. Что будет с рейсами в 2026 году, также непонятно – лишь у некоторых авиакомпаний в этом списке обозначены планы на этот период.

