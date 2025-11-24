Путешествие российских туристов в Токио закончилось судом

Заселили, но только ночью: чем закончились приключения российских туристов в Токио
Ситуация с российскими туристами, которые под конец путешествия по Японии чуть не оказались на улице, благополучно разрешилась. Ответственность взял на себя туроператор и организовал размещение россиян в отеле. А вот турагенту, который не перечислил деньги, из-за чего и возникла проблема, вероятно, придется отвечать в суде.
Напомним, россиян, которые приехали в Японию 13 ноября, в конце прошлой недели отказались заселять в токийский отель Richmond Hotel Tokyo 3*, поскольку, по словам туристов, турагент не перечислил основную часть стоимости тура.
Как выяснилось, 11 ноября турагент – ООО «Флай Экспресс Сервис» (бренд Fly Express) – сообщил туроператору «Акари тур», что не может доплатить сумму в размере более 2,7 млн руб. за отдых своих 10 туристов в Японии с 13 по 25 ноября. Фактически это полная сумма всего наземного обслуживания для этих туристов.
«Учитывая длительные партнерские отношения с турагентством, мы согласились начать работать по гарантийному письму от ООО “Флай Экспресс Сервис”, в котором был предоставлен график погашения задолженности перед туроператором (есть в распоряжении редакции. – Ред.). Очередной платеж должен был состояться 21 ноября, но деньги за туристов переведены не были. Туристы не смогли сразу заселиться в отель и вынуждены были ждать результатов переговоров между российской и японской сторонами», – рассказала TourDom.ru гендиректор туроператора Юлия Баринова.
В конце концов «Акари тур» удалось договориться с японской принимающей компанией Gold Tour Japan:
«Обслуживание туристов продолжилось и было выполнено в полном объеме в соответствии с программой». Это подтвердили и отдыхающие, правда неприятный осадок остался. «Нас в итоге заселили уже после полуночи», – рассказала одна из туристок.
В настоящее время задолженность Fly Express перед туроператором «Акари тур» и, соответственно, японской принимающей стороной Gold Tour Japan составляет более 2,2 млн руб.
«Поскольку деньги от турагентства до сих пор не перечислены, дальнейшие разбирательства будут осуществляться в судебном порядке», – добавила Юлия Баринова.