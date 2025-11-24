Путешествие российских туристов в Токио закончилось судом

Ситуация с российскими туристами, которые под конец путешествия по Японии чуть не оказались на улице, благополучно разрешилась. Ответственность взял на себя туроператор и организовал размещение россиян в отеле. А вот турагенту, который не перечислил деньги, из-за чего и возникла проблема, вероятно, придется отвечать в суде.

© tourdom.ru

Напомним, россиян, которые приехали в Японию 13 ноября, в конце прошлой недели отказались заселять в токийский отель Richmond Hotel Tokyo 3*, поскольку, по словам туристов, турагент не перечислил основную часть стоимости тура.

Как выяснилось, 11 ноября турагент – ООО «Флай Экспресс Сервис» (бренд Fly Express) – сообщил туроператору «Акари тур», что не может доплатить сумму в размере более 2,7 млн руб. за отдых своих 10 туристов в Японии с 13 по 25 ноября. Фактически это полная сумма всего наземного обслуживания для этих туристов.

«Учитывая длительные партнерские отношения с турагентством, мы согласились начать работать по гарантийному письму от ООО “Флай Экспресс Сервис”, в котором был предоставлен график погашения задолженности перед туроператором (есть в распоряжении редакции. – Ред.). Очередной платеж должен был состояться 21 ноября, но деньги за туристов переведены не были. Туристы не смогли сразу заселиться в отель и вынуждены были ждать результатов переговоров между российской и японской сторонами», – рассказала TourDom.ru гендиректор туроператора Юлия Баринова.

В конце концов «Акари тур» удалось договориться с японской принимающей компанией Gold Tour Japan:

«Обслуживание туристов продолжилось и было выполнено в полном объеме в соответствии с программой». Это подтвердили и отдыхающие, правда неприятный осадок остался. «Нас в итоге заселили уже после полуночи», – рассказала одна из туристок.

В настоящее время задолженность Fly Express перед туроператором «Акари тур» и, соответственно, японской принимающей стороной Gold Tour Japan составляет более 2,2 млн руб.