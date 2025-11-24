Нападение рыбы-триггера на россиянина на курорте богачей попало на видео

© Соцсети

Нападение рыбы-триггера на россиянина на Мальдивах во время съемок попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Пострадавший на курорте богачей российских турист — дайвер. Он занимался съемкой рифа в момент, когда на него напала рыба-триггер. На кадрах видно, как морское животное долго не отставало и продолжало преследование туриста, норовя ударить его своим плавником.

Рыба-триггер (спинорог, титан или голубоперый балистод) — самый крупный и агрессивный обитатель рифов на Мальдивах. Она не является ядовитой, но может оставлять болезненные укусы. Морское животное может атаковать человека своим плавником с шипами, если он подплывет близко к ее гнезду с отложенной икрой.

Ранее 15-летнюю девочку из России, отдыхавшую на Мальдивах с мамой, покусала акула. Россиянки занимались снорклингом у побережья острова, наблюдая за мантами и акулами-няньками.