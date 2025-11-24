Ради чего стоит слетать на Новый год в Китай

Для тех, кто хочет новых впечатлений в Новый год, а не домашних застолий с оливье и мандаринами, неплохой вариант отправиться в Китай, где действует безвизовый режим для россиян. Редакция TourDom.ru изучила, какие экскурсионные туры в КНР предлагают туроператоры.

Как известно, в Поднебесной Новый год празднуется обычно в середине февраля. Однако в страну приезжают представители многих религиозных конфессий, поэтому улицы украшают задолго до 31 декабря и даже устраивают разного рода тематические мероприятия.

Так, представитель туроператора Fun&Sun Ольга Ланская, которая сейчас находится в Шанхае, рассказала, что в городе возле католического собора уже готовят рождественскую ярмарку. Собираясь на каникулы в Китай, важно помнить, что тут тоже зима и теплые вещи необходимы:

«В Шанхае средняя температура в декабре-январе от 5 до 15 градусов. В Пекине холоднее, снега там может и не быть. Для комфортных прогулок лучше взять пуховик», – призвала она.

Можно рассмотреть недельные туры как в Пекин, так и в Шанхай. Поездка в столицу КНР на 7 дней обойдется минимум в 190 тыс. руб. для двух взрослых. Такая цена предлагается в случае размещения в отеле King Parkview 3* в номере Double Room. В Шанхай программа подороже – за нее придется отдать больше 210 тыс. Там можно поселиться в MOTEL 168 CHIFENG 3* в Queen Room. В рамках поездки запланированы экскурсии. Эксперты советуют выбирать варианты на будни, поскольку в выходные у достопримечательностей скапливаются очереди.

Детям тоже будет интересно – в Пекине есть парк Universal Studios, в Шанхае малышню лучше всего свозить в Диснейленд, также есть возможность попасть в океанариум. Взрослым путешественникам в Пекине будет интересно увидеть запретный город Гугун. Это крупнейший в мире дворцовый комплекс, бывшая резиденция китайских императоров династий Мин и Цин. Кроме того, любопытными для отдыхающих покажутся пешеходные улицы. Безусловно, к просмотру обязательна Великая Китайская стена.

В Шанхае новой туристической фишкой стал открытый в этом году бутик Louis Vuitton, стилизованный под круизный лайнер в натуральную величину. Он расположен в западной части в деловом районе Нанкин-Вест-Роуд. Все любят там фотографироваться. Еще приезжим нравится ходить в самый большой в мире Starbucks, который находится там же.

Есть варианты и глубоко погрузиться в историю, отправившись в новогодние праздники по древней чайной конной дороге, важнейшему торговому пути. Как рассказал руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин, программа вдохновлена буддизмом. У участников есть возможность познать культуру и традицию народа наси (Naxi) – они все еще используют свой уникальный язык общения – и увидеть неповторимую и уникальную природу провинции Юньнань. Недельный тур на двоих предлагается за 625 тыс.

Представитель ITM group Андрей Подколзин отметил, что многие туристы выбирают на каникулы комбинированные туры: «Они хотят совместить посещение мегаполисов с другими популярными у туристов городами, самыми известными природными достопримечательностями страны – например, горы из «Аватара» в национальном парке Чжанцзяцзе и реку Янцзы – или пляжным отдыхом на Хайнане», – поделился он.

На тур подобного формата c посещением Пекина и Чжанцзяцзе необходимо потратить порядка 350 тыс. на двоих. С заездом в конце декабря в Шанхай стоимость увеличится – тут уже минимум до 415 тыс.

Есть вариант отправиться на зимние каникулы и в Чунцин, рассказали в IZI Tour. Главной особенностью обещает стать плавание по рекам Янцзы и Цзялинцзян. Программа на 7 дней для двоих взрослых обойдется примерно в 270 тыс. руб., заселение предполагается в отелях 4*.

