Возвращаться в Москву из Египта туристам пришлось через Астрахань

Возвращение туристов из Шарм-эль-Шейха в Москву задержалось на 10 часов и не обошлось без приключений – боингу пришлось сделать промежуточную посадку в Астрахани.

Сложности начались еще в Египте. Рейс FV 5556 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Шереметьево вчера в 12:25, однако, как рассказали пассажиры телеграм-каналу «Осторожно, Москва», перед вылетом им пришлось около 4 часов просидеть в самолете. При этом некоторые туристы жаловались, что их отказались накормить – мол, на борту питание не предусмотрено.

В итоге лайнер отправился с задержкой – в 20:10. И приземлился в 01:17, но не в Москве, а в аэропорту Астрахани. До Шереметьево туристы добрались лишь сегодня в 06:21 – на 10 часов позже запланированного времени.

«Вылет самолета из Египта был задержан в связи с техническими ограничениями, из-за которых рейс был выполнен с дополнительной посадкой в Астрахани, где была произведена замена воздушного судна. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», – прокомментировали TourDom.ru в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Кроме того, сегодня утром задержался еще один рейс «России» – FV 5553 из Шереметьево в Хургаду. Он должен был вылететь в 03:05, а отправился в 07:39.

