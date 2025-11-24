Туристка поплатилась за турецкий сувенир

Таможенники изъяли кастет у женщины, которая вернулась из Турции в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

По данным ведомства, туристка приобрела холодное оружие в качестве сувенира и убрала в ручную кладь. Ее остановили в аэропорту Баландино (Челябинская область).

В отношении женщины возбудили дела по статьям 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Россию») КоАП РФ. Ей грозит штраф.

Ранее в московский аэропорт Шереметьево прилетел россиянин с чемоданом, полным разной валюты. На таможне он бросил свой груз и попытался сбежать.