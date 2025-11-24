Туроператор не подтвердил отель в Таиланде, доступный в онлайне

Несмотря на то что гостиницы на курортах Таиланда в этом году охотнее подтверждают номера российским партнерам-туроператорам, сложности всё же порой случаются.

Ситуацией из своей недавней практики поделилась с порталом «ТурДом» турагент Ксения Аристархова. Ее клиента заинтересовал тур в отель Centara Resort Karon 4* на Пхукете. Предложение «под запрос» нашлось у туроператора, вариант авиаперелета которого был для туриста предпочтительным. Однако подтвердить размещение не удалось. «При этом в самой гостинице, куда я обратилась напрямую, ответили, что свободные номера на выбранные даты есть. Комнаты были доступны и на многих онлайн-агрегаторах», – недоумевает турагент.

В туроператоре, не подтвердившем заявку, нам пояснили: на выбранные даты номера из их гарантированной квоты в Centara Resort уже распроданы. А сверх выбранного лимита гостинице невыгодно предлагать размещение по туроператорскому тарифу (он значительно ниже цены «от стойки». – Ред.), так как оставшиеся в наличии варианты отель может реализовать дороже ввиду высокого спроса.

В другой крупной туроператорской компании добавляют: бронирование через онлайн-агрегаторы также далеко не всегда гарантирует туристам подтверждение номеров в востребованных гостиницах. Даже при условии полной предоплаты:

«Агрегатор – это посредник зачастую с более длинной цепочкой взаимодействия с гостиницей, чем у туроператора. Отказ в подтверждении может прийти с задержкой в несколько дней».

Турагентам рекомендуется не ограничивать поиск обращением лишь к одному-двум туроператорам. Не исключено, что у кого-то из поставщиков еще не выбрана гарантированная квота в интересующем отеле. Туристам же стоит напомнить: бронировать отдых в самых популярных гостиницах лучше заранее. Особенно на высокие даты, например новогодние, или если требуется какой-либо конкретный тип номера.

