У туристов появилась возможность бюджетно отдохнуть в Турции

У туристов появилась возможность очень бюджетно и с вполне неплохой погодой отдохнуть в Турции. В агрегаторах появились туры на Средиземноморское побережье с вылетом из Москвы в ближайшие даты по цене ниже 30 тыс. руб. на человека при двухместном размещении. Например, 8-дневный отдых с 26 ноября в некоторых отелях 3* Аланьи с завтраками обойдется в 48 тыс. на двоих (24 тыс. на одного).

© tourdom.ru

Недельный тур на all inclusive в 4* гостиницы Аланьи на первой линии от моря предлагается от 56 тыс. руб. (28 тыс. с человека). Минимальная стоимость тура в 5* отель - 68 тыс. руб. на двоих (Aska Just In Beach со 2 декабря).

В популярных отелях цены также значительно ниже, чем в высокий сезон. Отдых в Sherwood Exclusive 5* в Ларе с 26-30 ноября стоит 110-115 тыс. руб. для двоих. Для сравнения, с 10–12 октября такая же поездка стоила почти в три раза дороже - 310 тыс. Тур в Lykia World 5* в Белеке в октябре продавался за 230 тыс. руб., аналогичный вариант с вылетом из Москвы 26 ноября доступен за 135.

Погода на курортах еще достаточно теплая. В Аланье сегодня 24 градуса, правда, обещают дождь с грозой. Со вторника по пятницу ожидается 21-22℃ и солнце. Самые смелые в последнюю неделю ноября могут даже искупаться. В Анталье прохладнее, завтра 22℃, с середины недели возможны кратковременные дожди, +19-21℃.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания “Победа” предлагает билеты из Москвы в Анталью на ближайшие даты за 3-5 тыс. руб.