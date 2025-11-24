МИД: вопрос с картами «Мир» в Индии практически решен

Внедрение российской платежной карты «Мир» в Индии станет одной из ключевых тем на предстоящих в декабре переговорах на высшем уровне в Нью-Дели. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью газете «Известия».

Как отметил дипломат, этот вопрос уже поднималась ранее, 18 ноября президент России Владимир Путин обсуждал совместное признание платежных систем «Мир» и индийской RuPay с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Андрей Руденко, участвовавший в тех переговорах, подчеркнул практическую пользу этого шага для российских путешественников.

«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья», – заявил замминистра.

Андрей Руденко добавил, что тема совместного признания пластика является постоянным пунктом повестки российско-индийских переговоров. Параллельно стороны также работают над интеграцией систем мгновенных платежей – российского СБП и индийской UPI. Ожидается, что предстоящий саммит придаст дополнительный импульс решению этих вопросов.