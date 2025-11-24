Тату-мастер в Таиланде сделал тату ребенку без разрешения родителей и поплатился

Тату-мастер из Таиланда сделал татуировку несовершеннолетнему и оказался в центре скандала. Об этом пишет Thaiger. На прошлой неделе 14-летний мальчик пришел вместе с другом к популярному в TikTok тату-мастеру, у которого есть салон в районе Рам Интра в Бангкоке. Не спросив у посетителя согласия родителей, он набил на спине подростка татуировку с изображением обезъяноподобного индуистского божества Ханумана. Увидев результаты его работы, семья школьника обратилась в полицию и подала судебный иск. Тетя мальчика рассказала о ситуации в Facebook и потребовала привлечь мастера к ответственности, отметив, что до этого он делал татуировки и другим несовершеннолетним. По ее словам, татуировщик должен исправить ситуацию и удалить рисунок. Сам мальчик признался, что теперь жалеет о своем решении.