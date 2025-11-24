В «новой стране секс-туризма» захотели штрафовать мужчин

В Японии, которую международные СМИ назвали «новой страной секс-туризма», захотели штрафовать мужчин за покупку интимных услуг. Об этом пишет портал VnExpress International.

По данным издания, депутат Ринтаро Огата на заседании комитета нижней палаты парламента попросил премьер-министра Санаэ Такаити рассмотреть вопрос о штрафах для клиентов сферы секс-услуг. Такаити, в свою очередь, заявила, что обратилась к министру юстиции Хироси Хирагути с просьбой разработать новые правила в указанной сфере.

В материале указано, что японский закон о борьбе с проституцией, принятый в 1956 году, предусматривает наказание для женщин, предлагающих сексуальные услуги, но не для мужчин, которые за них платят.

Депутат Сиомура Фумика, ссылаясь на зарубежные публикации, в которых Япония описывается как «новая страна секс-туризма», предупредила, что образ государства, где не защищают достоинство женщин, распространится по всему миру.

Ранее сообщалось, что пенсионерки из Европы и Великобритании стали искать любовь в Африке. Гамбия — небольшая страна в западной Африке и бывшая британская колония — за последние 30 лет превратилась в направление для секс-туризма.