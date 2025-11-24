Пассажирский самолет совершил рейс с полуоткрытой дверью

Экипаж обнаружил выскочивший рычаг для открытия двери в салон пассажирского самолета при взлете и решил не подавать сигнал бедствия. Об этом сообщило издание Pyok.

© Lenta.ru

Инцидент произошел на борту авиакомпании United Airlines во время выполнения рейса между городами Сиэтл и Денвер в США. Во время взлета сотрудник авиаперевозчика услышал хлопок снаружи Boeing 737. Оказалось, что ручка главного входа выскочила из аэродинамической выемки и полуоткрылась в полете. При этом дверь лайнера осталась герметичной. Чтобы открыть дверь, рычаг нужно не просто повернуть, но еще и сильно потянуть его на себя.

Как отмечают специалисты, экипаж решил продолжить полет, поскольку угрозы для пассажиров не возникло. В итоге борт успешно совершил авиаперевозку. Уточняется, что компания Boeing, спроектировавшая воздушное судно, не меняла проект модели с 1960-х годов. Такие двери называют «дверьми штепсельного типа» — при открытии они откидываются наружу.

Ранее самолет с более чем сотней пассажиров аварийно сел в Москве. На борту Boeing 737 обнаружили техническую неисправность.