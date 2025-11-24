«Задыхалась от количества людей». Туристка описала поездку в Японию

Туристка из Белоруссии съездила в соло-путешествие в Японию на восемь дней и поделилась впечатлениями от увиденного. Ее история Тинькофф Журнал».

© Lenta.ru

Путешественница по имени Светлана рассказала, что она не добралась до Токио, но посетила Осаку, Нару и Киото и мельком Кобэ с Химедзи. Ей понравилась японская кухня, обилие белых, светло-серых и бежевых зданий, из-за которых в городах как будто всегда светло, и чистый воздух. Но некоторые моменты омрачили поездку.

«Куда бы ни пошла в Киото, везде задыхалась от количества людей. С одной стороны, понимаю, что я тоже часть этого потока и сама делаю вклад в толпу, но с другой… вот бы поменьше людей. Плюс, фотосессии иногда доходят до абсурда, многие туристы как будто не до конца осознают, что они находятся в гостях (особенно в храмах)», — такими фразами описала свой опыт жительница Минска.

Кроме того, у Светланы немного подпортилось впечатление о Киото, когда она вышла из метро и наткнулась на пожилого местного жителя, который прокричал ей что-то в лицо.

«Что именно — осталось загадкой, но выкрик не ощущался дружелюбно, поэтому и расстроилась немного. Может, не по той стороне тротуара шла», — предположила она.

Автор отзыва также поделилась своими тратами на путешествие. Перелет из Сеула, где она учится, до Осаки на корейском лоу-костере JinAir только с ручной кладью обошелся ей примерно в 146 долларов (около 11,7 тысячи рублей), жилье — в 302 доллара (около 24,3 тысячи рублей), поездки на транспорте — в 91 доллар (около 7,3 тысячи рублей), еда — в 272 доллара (около 21,9 тысячи рублей), сувениры и шоппинг — в 195 долларов (около 15,7 тысячи рублей), а входные билеты — в 22 доллара (около 1,7 тысячи рублей). Итого, общая стоимость поездки получилась примерно 1081 доллар (около 87,2 тысячи рублей).

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Японии и рассказала, что ее впечатлило и огорчило в первый день поездки. По словам соотечественницы, аэропорт Кансай встретил ее огромными очередями на паспортный контроль и очень запутанной транспортной системой.