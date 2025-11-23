На Шри-Ланке начали бороться с распространением негатива о стране

На Шри-Ланке решили бороться с негативной информацией о стране, распространяемой иностранными туристами. В Бюро по продвижению туризма (SLTDA) заявили, что начали отслеживать такие сообщения в соцсетях.

Руководство SLTDA сообщило, что по требованию полиции уже было удалено видео о нападении сотрудника серфинг-центра на иностранца в Велигаме. Местному жителю не понравилось, что тот снимал свои занятия на берегу: сначала затеял словесную перепалку, а затем начал пинать непонятливого туриста. Всё это произошло еще в прошлом году, и власти посчитали, что раз своевременно привлекли к ответственности драчуна, то и нечего распространять данный ролик. Следователи выясняют, с каким умыслом и кто вновь поднял «старую» тему.

В Бюро по туризму также выразило беспокойство по поводу набравшего миллионные просмотры недавнего видеоролика в интернете, в котором молодой человек делает непристойные предложения туристке. Девушка выложила в паблике видеосвидетельство, как во время поездки на трехколесном тук-туке на восточном побережье острова с ней начал общаться 25-летний ланкиец. Дружелюбная туристка в итоге была шокирована эксгибиционизмом и написала заявление в полицию. Подозреваемого нашли, хотя тот подстригся и попытался изменить внешность, чтобы избежать ареста. Теперь заявляется, что дальнейшее распространение обличающего видео неуместно.

К тем, чьи действия будут порочить туристическую репутацию страны, пообещали «принимать правовые меры». Правда, пока не уточнили, как будет выглядеть наказание.

В соцсетях к намерениям преследовать туристов за распространение подобной информации отнеслись неоднозначно. Многим политика местных властей не понравилась, некоторые даже назвали нововведение бюрократической глупостью: «Туристы имеют полное право поделиться, подвергаясь риску преследований и мошенничества». А вот жители Шри-Ланки поддержали такой подход. «Защита имиджа нашей страны важна для развития туризма, давайте делиться позитивными и правдивыми историями».

