Делегация российских турагентов посетила Санью на Хайнане

Делегация турагентов из России, в которую вошли около 100 представителей туристической отрасли, посетила курортный город Санья на китайском острове Хайнань в целях продвижения сотрудничества, пишет газета "Санья жибао".

© Российская Газета

Турагенты прибыли из разных регионов страны. Они стали участниками мероприятия, организованного управлением по развитию туризма Саньи и компанией Sanya Eden International Travel. В рамках него россияне встретились с китайскими бизнесменами, обсудили возможность повышения эффективности деловых контактов и расширения взаимодействия.

Стороны договорились, что будут вместе разрабатывать новые туристические продукты, которые позволят привлечь больше туристов из России.

Как заявила председатель правления Sanya Eden International Travel Хоу Цзянпин, подобные массовые мероприятия ранее проходили в Таиланде и Вьетнаме. Теперь же они впервые состоялись и в Санье. По ее словам, за счет безвизового режима, который Китай ввел для россиян, и прямых авиамаршрутов, связывающих 11 городов России с Саньей, поток путешественников по итогам этого года может вырасти до исторического максимума - более чем до полумиллиона человек.