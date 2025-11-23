В Шотландии туристы снесли стену 500-летнего замка, чтобы сделать селфи

Инцидент в историческом замке Ардврек в Шотландском нагорье вызвал возмущение среди местных властей и жителей.

© Российская Газета

Это были не просто безрассудные туристы, делавшие селфи. Несколько посетителей намеренно разобрали часть пятисотлетней стены, чтобы не намочить ноги. Это место, расположенное на скалистом берегу озера Ассинт и датируемое примерно 1590 годом, исторически связано с кланом Маклеод из Ассинта.

По данным властей, туристы буквально вырвали камни из стены исторического сооружения, чтобы создать проход, который позволил им подойти к руинам замка, сообщает Metro. Они использовали эти камни для пересечения большой лужи. Местная культурная организация Historic Assynt охарактеризовала этот жест как "ужасающий", сожалея о повреждениях и без того хрупкого памятника.

Волонтеры, отвечающие за сохранение объекта, заявляют, что отремонтировали поврежденный участок сооружения, насколько могли. Они также призвали делать пожертвования для продолжения реставрационных работ. В соцсетях они напомнили посетителям о важности уважения к культурному наследию: каждое вмешательство, пусть даже небольшое, наносит урон памятнику.

Замок Ардврек расположен вдоль шоссе North Coast 500. Место значимо не только с точки зрения истории, но и окружено легендами. Согласно одной из них, в руинах замка живут призраки и оттуда слышатся стоны плачущей женщины.