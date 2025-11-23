Поход в «азиатский Макдоналдс» на Бали закончился для россиянки проблемами

Россиянка сходила в «азиатский Макдоналдс» во время отдыха на острове Бали в Индонезии и получила отек Квинке — опасную аллергическую реакцию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Местные врачи так и не смогли установить точную причину адского состояния: одни ссылались на специфический фастфуд, вторые — на ядовитых жучков (томкаты)», — рассказала путешественница.

Как сообщается, 24-летняя Анна месяц отдыхала на Бали, однако под конец отдыха столкнулась с зудящими высыпаниями, чесоткой и отеком горла. Россиянка вызвала скорую помощь из-за начавшихся проблем с дыханием.

Индонезийские медики сделали девушке уколы антигистаминными препаратами, но через сутки отек снова вернулся. В итоге 24-летняя россиянка приняла решение лететь в Москву под капельницей, и после возвращения в страну все симптомы аллергической реакции исчезли.

Ранее турист из Тамбова впал в кому после укуса ядовитой змеи на Бали и не выжил. 32-летнему россиянину стало плохо 14 октября, однако он списал плохое самочувствие на болезнь и не придал ему значения.