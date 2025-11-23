Российских туристов приглашают на лыжную базу под Хэйхэ

Россиян приглашают посетить новую лыжную базу, которая открылась недалеко от Хэйхэ в Китае. Курорт находится в 15 км от озера Вонюху и расположен в районе станции Хунхэгу, ближайшем к границе с Россией.

Для удобства гостей на базе созданы комфортные условия: указатели переведены на русский язык, а в штате работают сотрудники, владеющие русским.

На территории базы оборудованы четыре спуска, один предназначен для новичков. Канатная дорога позволяет быстро добраться до склонов. Общая протяженность трасс составляет 6000 м.

Туристы могут арендовать спортодежду, лыжи и снегоходы на месте. Для снегоходов предусмотрена отдельная территория площадью 10 тысяч кв. м.

Стоимость билета на три часа катания составляет 175-458 юаней. Курорт работает без выходных, предоставляя возможность для активного отдыха.

