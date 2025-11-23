Граждане России на лайнере Astoria Grande веселились назло туркам

Лайнер под флагом Палау с 630 туристами, среди которых было много граждан России, не пустили в порт якобы из соображений безопасности. Судно оставалось на якоре 16 часов. Капитан объявил пассажирам, что причина отказа остается неясной.

Владимир из Чехова заявил, что инцидент его не расстроил, они посетили пять городов, впечатлений масса, было время спокойно отдохнуть, сообщает «Российская газета».

Пассажирка из Сочи сообщила, что туристы играли в волейбол, плавали в бассейне и танцевали, несмотря на запрет. Команда лайнера сделала все возможное, чтобы пассажиры не чувствовали себя грустно. В последний день прошла вечеринка.

Некоторые туристы, планировавшие экскурсии по Стамбулу, были разочарованы, но получили 25-процентную скидку на следующий круиз.

