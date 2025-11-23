«Никому нет дела». Россиянин побывал в США и рассказал, что его ужаснуло

Российский путешественник побывал в США и описал жизнь в этой стране фразой «наркоманы — шоу в прямом эфире». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что во время поездки увидел на парковке у супермаркета мужчину, который разговаривал со столбом. Рядом шла женщина в халате и босиком, которая вела двух собак на веревках вместо поводков.

«И все это посреди бела дня, среди обычных покупателей, которые проходят мимо и даже не моргают. Тут это часть пейзажа», — удивился россиянин.

Путешественник сделал вывод, что Америка — это страна, где можно потеряться навсегда. Тем временем в России, если человек «слетел с катушек», его или заберут родственники, или поможет куда-то определить государство, пояснил он.

«Здесь же никому нет дела. Хочешь — живи под мостом, хочешь — ночуй возле заправки. Пока никого не трогаешь — делай что хочешь», — добавил блогер.

Россиянин также поразился, что в богатейшей стране мира целые районы превращаются в наркопритоны под открытым небом. По его мнению, в России бомж — это чаще всего временная история: человек или запил, или его семья выгнала, или «сорвался» где-то.

«Здесь ты смотришь на человека и понимаешь: он уже не вернется. Система его просто вычеркнула», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал американцев фразой «надменность раздражает». Он рассказал, что жители США допускают оскорбления в адрес россиян, называя их жалкими подражателями.