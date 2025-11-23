Российские туристы в Нячанге помогают восстановить курорт после наводнения

Туристы, а вместе с ними и турагенты переживают из-за сильного наводнения в Нячанге: «Успеют ли к Новому году восстановить разрушенное и привести в порядок курорт?» Информация в СМИ не радует: пляжи в мусоре, рестораны затоплены, дороги размыты, под вопросом сообщение с островами, на которых расположены популярные отели. Редакция TourDom.ru уточнила обстановку на сегодня.

Наводнение в Нячанге: что пострадало

Пожалуй, самое важное: осенние месяцы – исторически сезон наводнений в центральном Вьетнаме. Циклон, пришедший в середине ноября, вызвал проливные дожди и привел к затоплению многих территорий, чем удивил даже местных жителей. Десятки тысяч домов оказались под водой. О жертвах среди туристов не сообщалось, хотя некоторых россиян пришлось спасать из опасных ситуаций.

Туристическую зону Нячанга залило более чем на пару километров от набережной к центру города – ливневка не справилась. Вода была у популярной среди туристов пагоды Лонгшон, подтопления наблюдались у ТЦ Lotte. К 22 ноября ситуация стабилизировалась, и на улицы вышла коммунальная техника и ремонтные бригады.

Набережная на Центральном пляже практически не пострадала, а вот все побережье оказалось под толстым слоем выброшенных морем сучьев и стволов деревьев. Такая же картина на Винперл и других островках, где находятся пятизвездочные отели. Продолжающееся волнение на море затрудняет сообщение между ними и материком.

Аэропорт в Камрани наводнение не затронуло, как и дорогу в Нячанг. Очевидцы отметили, что расположенные на этом участке отели не затопило.

Из-за оползней перекрывали шоссе из Нячанга в Далат. В частности, перевал Нгоан Мук был закрыт 19 ноября, но уже утром 21-го движение транспорта вновь разрешили. Открыты трассы в Муйне и Хошимин.

Туристы занялись уборкой пляжа

Власти Нячанга в субботу привлекли сотни людей для ликвидации последствий разгула стихии. В наведении порядка на пляжах приняли участие и российские туристы. В частности, отдыхающие в Horizon и Galina вместе с сотрудниками разбирали завалы возле башни «Лотос» в центре набережной.

Работы было много, в ход пошли даже бензопилы и тяжелая техника. Однако за ночь волны выбросили на берег новую порцию мусора, такое, очевидно, будет продолжаться еще несколько дней.

Чем занимались туристы во время дождей

Из-за катаклизма многие кафе и ресторанчики несколько дней не работали. Когда вода отступила, персонал принялся ликвидировать последствия ливней. В отдельные места продукты доставляли волонтеры.

Туристам пришлось отказаться от некоторых экскурсий. Самое время – записаться на спа-процедуры, решили путешественники. В частности, отправившиеся в парк грязевых ванн «100 яиц» в Нячанге остались весьма довольны тем, что нашли в нем также обычные бассейны. Кто-то поехал на дальний пляж Марина Бич, известный тем, что там редко бывают волны. Другие выбрались посмотреть достопримечательности в Хошимине.

Очевидно, что власти Нячанга заинтересованы как можно быстрее наладить в курортном городе обычную жизнь. Другое дело, что ожидаются новые тайфуны, и неизвестно, насколько они нарушат обычный распорядок. По многолетним наблюдениям сезон дождей длится до конца декабря – начала января. Что не останавливало россиян, желающих отдохнуть в новогодние праздники в Нячанге.

