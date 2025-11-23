В какие места не стоит ездить туристам

Крупнейшее в мире издательство о путешествиях и туризме на английском языке Fodor`s опубликовало очередной Stop List – список популярных мест, от посещения которых в 2026 году стоит отказаться.

«Это не призыв к бойкоту. Наша цель – выделить направления, где туризм оказывает непосильную нагрузку на природу и местные сообщества», – пояснили составители.

Первой в этом перечне оказалась Антарктида, которой не нужны ни маркетинговые кампании для привлечения посетителей, ни туристические доллары для подпитки несуществующей экономики.

«Ей вообще не нужны туристы. Тем не менее в 2023–2024 годах континент посетили 120 тыс. человек», – отмечают авторы обзора.

Прогнозируется, что к 2033 году это число удвоится, и такого наплыва одно из последних мест с первозданной природой может не выдержать.

На втором месте Канарские острова – только за первую половину 2025 года этот испанский архипелаг принял 7,8 млн туристов и обслужил более 27 млн пассажиров аэропорта, что на 5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Туризм составляет более трети ВВП Канарских островов и обеспечивает работой около 40% населения. Однако местные жители считают, что бурно развивающаяся сфера, влекущая рост цен на жилье и увеличивающуюся экологическую нагрузку, угрожает основам островной жизни. Природные пространства деградируют, уже ощущается нехватка воды, пляжи все чаще закрываются из-за загрязнения и сброса стоков, а обитатели островов теряют «свою идентичность, культуру и в конечном счете право на существование как сообщество».

Еще одно уникальное место, которое рискует исчезнуть из-за развития туризма, – Национальный парк Глейшер (Монтана, США). Он находится под угрозой уничтожения: температура там растет почти вдвое быстрее, чем в среднем по миру. В итоге примерно из 150 ледников, зафиксированных в начале XX века, к сегодняшнему сохранилось только 27. Но и они могут растаять к 2030 году. Поэтому поток желающих на них посмотреть стремительно растет, а вместе с ними увеличивается количество лесных пожаров, объем мусора.

Итальянская Изола Сакра – тихий прибрежный район в городе Фьюмичино, всего в 32 км от Рима, в ближайшее время может превратиться в гигантский круизный порт – власти страны дали добро на его строительство. Эти планы вызвали возмущение местных жителей и защитников окружающей среды. Одной из основных проблем является неглубокое море: для того чтобы лайнеры могли заходить в порт, потребуется извлечь со дна более 105 млн кубических футов песка. Городской совет предложил перебросить 1,6 млн тонн добытого песка на побережье близлежащего Фреджене для борьбы с эрозией. Однако эксперты предупреждают, что это будет иметь незначительный долгосрочный эффект, поскольку новая портовая инфраструктура усугубит эрозию побережья, изменив естественный поток воды в устье реки Тибр, а также разрушит хрупкую экосистему дюн, водно-болотных угодий, сельскохозяйственных земель, уникальной флоры и фауны.

С задачей найти баланс между бурно развивающимся туризмом, сохранением окружающей среды и качеством жизни местного населения столкнулся и швейцарский Юнгфрау. Этот живописный регион, расположенный на Бернском нагорье, славится альпийскими деревнями и потрясающими пейзажами. В 2024 году хребет Юнгфрауйох посетило более 1 млн человек, а в первой половине гондола Eiger Express и местные канатные дороги показали рекордную прибыль.

Популярность региона создает нагрузку на природные ресурсы и затрудняет повседневную жизнь жителей: автобусы забивают горные дороги, леса вытаптываются, а некогда тихие водопады постоянно осаждают туристические группы. При этом большинство приезжает на один день, не оставаясь ночевать. И получается, что посетители пользуются туристической инфраструктурой, но не платят местный туристический налог, который направляется на ее поддержание. Кроме того, часто потребление ограничивается магазинами железнодорожной компании, а местные мелкие игроки не получают прямой выгоды. И им это не нравится.

Знаменитый парижский Монмартр буквально уничтожают, снося историческую застройку для возведения новых отелей и ресторанов и расширяя живописные мощеные улочки под стандартные пешеходные зоны.

В Stop List также вошли места, где бурное развитие туризма начинает негативно сказываться на самих путешественниках. Например, в Мехико (Мексика) и Момбасе (Кения) столкнулись не только с проблемами истощения ресурсов, перенаселенности, плохих и перегруженных дорог, неэффективной утилизации отходов, но и с участившимися случаями нападения на приезжих.