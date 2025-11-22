«Не просто асфальт, а способ жить удобно». Россиянка описала дороги в США

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и восхитилась местными дорогами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

«Чем дольше мы катим по США, тем больше мы понимаем: дороги тут — не просто асфальт. Это способ жить удобно», — такой фразой описала увиденное россиянка, которая путешествует по стране на машине со своим молодым человеком.

Ершова пояснила, что вода, туалеты, зоны отдыха, столы для пикника, места для выгула собак и парковки для траков на американских дорогах бесплатные и доступные.

«Америка говорит: "Поезжайте. Страна большая — посмотрите ее". Америка живет по правилам, которые работают. Не потому что строго, а потому что удобно. И когда ты это понимаешь — начинаешь доверять дороге», — призналась она.

Автор публикации также отметила, что полицейские на американских дорогах — это не враги, а «навигаторы с властью». Они не устраивают допросы, а объясняют, почему остановили, затем проверяют документы и отпускают.

«Кричать никто не будет. Отжимать деньги никто не будет. Вести себя будут уважительно», — добавила россиянка.

Кроме того, путешественница оценила американские парковки. По ее словам, они такие широкие, что там можно припарковать самолет. А водителям нужно платить ровно столько, сколько написано, без всяких «скрытых поборов».

Ранее эта же тревел-блогерша описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь». Ершова пояснила, что некоторые американские законы показались бы жителям России фантастикой.