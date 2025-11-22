На Лангкави решили запастись противоядием от поражения кубомедузой

На острове Лангкави недавняя трагедия, унесшая жизнь 2-летнего россиянина, поставила вопрос об эффективности оказания медицинской помощи туристам, приезжающим на тропический курорт в Малайзии. Для малыша не нашлось противоядия от поражения опасной для человека кубомедузой. Власти штата Кедах пообещали исправить положение.

На популярном среди россиян пляже Ченанг после соприкосновения с кубомедузой у мальчика остановилось дыхание. Спасатели на берегу лишь промыли пораженный участок уксусом и посоветовали родителям обратиться в больницу. И тут выяснилось, что на всем острове не оказалось лекарства для такого случая. Не было его и в госпитале Sultanah Bahiyah в столице султаната на материке, куда ребенка доставили в критическом состоянии.

Произошедшее с семьей туристов из России ЧП вызвало реакцию местных чиновников. Сначала глава комитета по туризму правительства Кедаха встретился с родителями мальчика, чтобы принести им соболезнования. Затем он сделал заявление, что противоядие для защиты от опасной морской живности завезут на остров – такое средство есть в других штатах Малайзии.

Несмотря на то что произошедшее назвали единичным случаем, на 24 ноября назначено разбирательство трагедии со всеми ведомствами, отвечающими за безопасный отдых на пляжах Лангкави. Власти обеспокоены распространением негативной информации, поскольку курортный остров ежегодно посещают миллионы туристов.

«Мы также привлечем экспертов для проведения дополнительных исследований кубомедузы, поскольку безопасность является нашим приоритетом», – отметил чиновник.

