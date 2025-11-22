Застрявшие в ОАЭ после отмены рейса россияне сообщили подробности

Lenta.ruиещё 1

Застрявшие после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) россияне задержатся еще минимум на день. Об этом сообщает находящийся на месте корреспондент «Ленты.ру».

Застрявшие в ОАЭ россияне сообщили подробности
© Лента.Ru

«Вероятно, вылететь сегодня не получится, авиакомпания обещает предоставить отель, но конкретики пока нет», — рассказал он.

Как сообщил корреспондент «Ленты.ру», еще на стойке регистрации в аэропорту Аддис-Абебы гражданам России сказали, что на рейсе из Шарджи в Москву случился овербукинг. После прибытия в аэропорт Шарджи в 07:10 по местному времени россияне столкнулись с большими очередями, в том числе на стойке решения вопроса пересадки, и смогли получить только по одному талону на питание на человека.

По данным корреспондента, с большой долей вероятности россияне вылетят в Москву только 23 ноября.

«Если случится чудо, то улетим сегодня в 17:50», — подчеркнул собеседник.

20 ноября полсотни граждан России застряли в Шардже после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia. 50 соотечественников, 12 из которых дети, должны были вылететь из Дубая в Москву 20 ноября в 18:00, однако рейс перенесли.