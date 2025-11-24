Застрявшим в Турции россиянам не вернули деньги за испорченный отдых

Застрявшие неделю назад в порту Турции россияне не смогли вернуть деньги за испорченный отдых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После поездки на круизном лайнере Astoria Grande туристы потребовали возврата стоимости билетов из-за сорванных экскурсий в Стамбуле, однако им отказали. Россияне получили от компании-перевозчика только 25 евро (2,2 тысячи рублей) компенсации на человека. Они также сообщили, что негативные отзывы Astoria удалила из соцсетей.

После отказа турецкой стороны пустить судно с 600 пассажирами в Галатапорт спрос на круиз снизился. Гиды предупредили новых пассажиров о возможных проблемах, однако на следующем рейсе лайнеру разрешили швартовку.