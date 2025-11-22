Российские туристы итальянского лайнера рассказали о дискриминации на борту

Российские туристы итальянского лайнера MSC Euribia рассказали о дискриминации на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, российские туристы купили круиз из Дубая через Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Яс и Доху. Отмечается, что за шесть дней тура они ни разу не встретили на ужинах иностранцев, хотя лайнер вмещает до шести тысяч человек.

«В последний день несколько российских семейных пар опоздали на ужин по расписанию и их отвели в соседний ресторан с таким же тарифом. Там были иностранцы и более высокий сервис: бутылка шампанского в ведерке со льдом, живые цветы, дорогие столы, приятный персонал», — сказано в публикации.

Такой сервис, по словам источника канала, в значительной степени отличался от того, что предоставлялся россиянам.

Ранее стало известно, что российских туристов вынудили спать в аэропорту Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах без еды и воды в ожидании рейса до Москвы. Инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Air Arabia.