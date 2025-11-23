«Нечего надеть». Туристы из Москвы столкнулись с проблемой в Шарм-эль-Шейхе

Российские туристы, прилетевшие накануне в Шарм-эль-Шейх, остались без багажа: авиакомпания Red Sea Airlines не загрузила на рейс 4S-3112 во Внуково часть чемоданов.

«Примерно 40 человек остались без вещей. Нам нечего надеть. Испорчен день рождения, который планировали отмечать в отеле, так как все подарки и украшения остались в тех же чемоданах», – рассказали TourDom.ru пострадавшие.

По словам путешественников, сотрудники египетского аэропорта узнали о проблеме раньше, чем борт приземлился: «Мы только вышли из самолета, а список пассажиров, чей багаж не прилетел, в распечатанном виде уже был у них на руках». То есть уже знали, что чемоданов в самолете нет.

Оказалось, что этот случай не единичный.

«Летели 13 ноября рейсом 4S-3313 из Шарма во Внуково – потеряли в общей сложности 27 чемоданов».

«У нас почти весь лайнер без багажа прибыл. Писали заявления, кто-то из-за этого опаздывал на другие рейсы из Москвы, потому что было очень много народу. Нам привезли через неделю в ближайший аэропорт. Пришлось ехать за 100 км, чтоб забрать».

Пассажирам вчерашнего рейса повезло больше: авиакомпания обещала привезти их багаж сегодняшним рейсом (он вылетел из Внуково в 9 часов и прибудет в Шарм-эль-Шейх к 14:00 по местному времени) и доставить прямо в отели.

Между тем опытные туристы рекомендуют на случай такой ситуации фотографировать чемоданы и составлять опись содержимого.

